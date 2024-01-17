В Китае второй год подряд сокращается численность населения

По данным Национального бюро статистики, в 2023 году общее число жителей Китая сократилось на 2,75 млн человек — или на 0,2% — до 1,409 млрд. Падение превысило показатель 2022 года, составивший около 850 тыс. человек. Это стало первым сокращением населения с момента окончания Великого китайского голода в 1961 году.
Уровень смертности вырос на 6,6% до 11,1 млн человек, что стало рекордным показателем со времен культурной революции 1974 года. Причины смертей не уточняются, но Bloomberg пишет, что, вероятно, росту смертности способствовала отмена коронавирусных ограничений в декабре 2022 года и новые вспышки инфекции.
В то же время рождаемость сократилась на 5,7% до 9,02 млн. Это самый низкий показатель за всю историю страны. Агентство уточняет, что меры властей Китая, в том числе смягчение политики «одна семья — один ребенок» в 2016 году, не помогли остановить падение рождаемости.
В качестве причин отказа от рождения детей жители Китая часто называют высокую стоимость жизни в стране, особенно в крупных городах, а также слабую поддержку женщин в трудоустройстве. Традиционные гендерные роли и семейные ожидания также вносят свой вклад.
«Несмотря на то, что в городах был принят целый ряд <…> мер по поддержке рожениц, ожидания населения все еще не оправдываются», — сказал Хэ Дань, директор Китайского исследовательского центра народонаселения и развития, государственному изданию Global Times.