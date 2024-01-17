В Китае второй год подряд сокращается численность населения

В то же время рождаемость сократилась на 5,7% до 9,02 млн. Это самый низкий показатель за всю историю страны. Агентство уточняет, что меры властей Китая, в том числе смягчение политики «одна семья — один ребенок» в 2016 году, не помогли остановить падение рождаемости.