В аэропорту Шереметьево случился коллапс из‑за зажигалки в виде гранаты

После находки возникли длинные очереди на вход в терминалы, один из которых закрылся, а один из пилотов сообщил пассажирам о полном коллапсе. На место прибыли взрывотехники Росгвардии и выяснили, представляет ли подозрительный предмет угрозу окружающим.