В аэропорту Шереметьево случился коллапс из‑за зажигалки в виде гранаты

Утром из‑за обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, закрылся пункт досмотра в аэропорту Шереметьево. Позже угроза не подтвердилась, передает ТАСС.
После находки возникли длинные очереди на вход в терминалы, один из которых закрылся, а один из пилотов сообщил пассажирам о полном коллапсе. На место прибыли взрывотехники Росгвардии и выяснили, представляет ли подозрительный предмет угрозу окружающим.
Оказалось, что пассажирский терминал закрыли из‑за зажигалки в виде боевой гранаты, которая лежала в ручной клади пассажира. После этого терминал возобновил работу.
На днях таможенники задержали в петербургском аэропорту Пулково гражданина Германии, у которого нашли мармеладных мишек с каннабисом. Пассажир сообщил, что купил сладости на родине и употреблял их для спокойного перелета. Его обвинили в контрабанде наркотиков.