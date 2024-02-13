В Пулково задержали пассажира из Германии с мармеладными мишками с каннабисом

Таможенники задержали в петербургском аэропорту Пулково 38-летнего гражданина Германии, у которого обнаружили мармеладные мишки с каннабисом. Об этом говорится в телеграм-канале ФТС России.
Жесткий полимерный пакет с надписью «Fink green goldbears» и изображением листа конопли нашли во время досмотра. В нем находились шесть черно-коричневых желейных мишек весом 20 грамм. Экспресс-тест выявил в них наркотическое вещество тетрагидроканнабинол.
По словам пассажира, он купил мармеладки на родине и употреблял их для спокойного перелета. В Петербург он прибыл для встречи с подругой по онлайн-переписке, пояснил он.
На мужчину завели уголовное дело о контрабанде наркотиков (статья 229.1 УК). Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и до миллиона рублей штрафа. Пассажир арестован.
В прошлом августе в Шереметьево задержали туристку, у которой нашли леденцы с кокаином. По ее словам, она привезла конфеты из Перу в качестве сувенира для друзей.