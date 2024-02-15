Мишель Йео снимется в новом фильме Мелани Лоран

Сюжет рассказывает о матери-иммигрантке и бизнесвумен Энн, которая вместе с семьей пытается начать новую жизнь в Америке. Ей приходится вспомнить свое прошлое, когда двое сыновей попадают в беду, связанную с бостонскими полицейскими и преступной группировкой.