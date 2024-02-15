Мишель Йео снимется в новом фильме Мелани Лоран

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:47
Фото: Netflix

Оскароносная актриса Мишель Йео присоединилась к касту экшн-триллера «Мать». Об этом сообщает Deadline.

Кого она сыграет пока не уточняется. Кто еще сыграет в ленте тоже неизвестно. Режиссеркой грядущего экшн-триллера стала Мелани Лоран («Галвестон», «Завтра», «Я дышу»).

Сюжет рассказывает о матери-иммигрантке и бизнесвумен Энн, которая вместе с семьей пытается начать новую жизнь в Америке. Ей приходится вспомнить свое прошлое, когда двое сыновей попадают в беду, связанную с бостонскими полицейскими и преступной группировкой.

Производство фильма начнется этим летом. Продюсировать его будут Бэзил Иваник и Эрика Ли будут продюсировать фильм через Thunder Road (франшиза «Джон Уик»).

Ранее Мишель Йео снялась в сериале «Братья Сан». В нем она сыграла вдову тайваньского криминального авторитета, чей старший сын отправляется в Лос-Анджелес на ее защиту, а младший — не подозревает о преступной стороне жизни своей семьи.

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