Netflix опубликовал трейлер сериала «Братья Сан»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Братья Сан», одну из главных ролей в котором исполнила лауреатка премии «Оскар» Мишель Йео («Все, везде и сразу»).
Актриса сыграла вдову тайваньского криминального авторитета, чей старший сын отправляется в Лос-Анджелес на ее защиту, а младший — не подозревает о преступной стороне жизни своей семьи.
«Поскольку самые смертоносные общества Тайбэя и новая растущая группировка борются за господство, Чарльз, Брюс и их мать должны залечить раны, нанесенные их разлукой, и выяснить, что на самом деле значат братство и семья, прежде чем один из бесчисленных врагов убьет их всех», — рассказывает синопсис сериала.
Шоу выйдет на стриминговой платформе 4 января. В нем можно будет увидеть Джастина Шиена, Сэма Сонга Ли, Дженни Янг, Хайди Куан, Ли Джуна и Алексис Ри.
Режиссерами эпизодов сериала выступили Кевин Танчароэн и Вьет Нгуен, а шоураннерами семейной драмеди стали Брэд Фалчак («Политик», «Поза», «Американская история ужасов») и Байрон Ву.