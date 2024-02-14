Ашер разработает сериал по мотивам собственной музыки

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:42
Фото: из соцсетей Ашера

Американский музыкант Ашер разработает сериал по мотивам собственного творчества в соавторстве с компанией UCP, подразделением Universal Studio Group. Об этом сообщил Variety.

Сериал будет посвящен «любви темнокожих в Атланте» и поискам героями места, которое они могли бы назвать домом. Шоу «исследует музыку, стиль, секс, романы и секреты, которые угрожают разрушить отношения».

Исполнительными продюсерами проекта станут Селвин Сейфу Хиндс, Кэти Цукер из Mad Massive Entertainment и Кенни Мейселас из KMei Productions. Появится ли сам Ашер на экране, пока неясно. Когда начнутся съемки шоу и когда оно выйдет, также неизвестно.

«Мой 30-летний каталог отзывается стольким людям вне зависимости от того, где они находятся в своих жизнях. Я счастлив работать с UCP над тем, чтобы привнести музыку в жизнь. Надеюсь, что сериал отзовется в вас так же, как и музыка», — заявил Ашер.

Недавно Ашер выступил во время Супербоула-2024. Артист заработал на шоу во время финала НФЛ лишь 671 доллар. Но эффект от участия может принести ему примерно 100 млн.

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