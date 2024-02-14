Ашер разработает сериал по мотивам собственной музыки

«Мой 30-летний каталог отзывается стольким людям вне зависимости от того, где они находятся в своих жизнях. Я счастлив работать с UCP над тем, чтобы привнести музыку в жизнь. Надеюсь, что сериал отзовется в вас так же, как и музыка», — заявил Ашер.