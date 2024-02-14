Ашер заработал меньше 700 долларов на выступлении на Супербоуле-2024

Ашер заработал 671 доллар на шоу во время перерыва на Супербоуле-2024, сообщает American Songwriter. Однако эффект от участия в финале НФЛ может принести ему примерно 100 млн.
Это происходит потому, что на этом культовом спортивном событии артистам не платят за выступление, ведь оно рассматривается как реклама для исполнителей, позволяющая им продвигать свои новые проекты. Именно это Ашер и делал 11 февраля — продвигал свой новый альбом «Coming Home», который вышел за два дня до этого.
Во время выступления к Ашеру присоединилось множество неожиданных гостей, включая Алишу Кис, Her и will.i.am. 13-минутное шоу получило похвалу от критиков.
Супербоул-2024 установил рекорд по количеству зрителей среди всех трансляций НФЛ за все времена — 123,4 млн, а мог бы стать и самой популярной трансляцией за всю историю американского ТВ, уступив эфиру с высадкой астронавтов на Луну в 1969 году.