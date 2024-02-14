Ашер заработал меньше 700 долларов на выступлении на Супербоуле-2024

Это происходит потому, что на этом культовом спортивном событии артистам не платят за выступление, ведь оно рассматривается как реклама для исполнителей, позволяющая им продвигать свои новые проекты. Именно это Ашер и делал 11 февраля — продвигал свой новый альбом «Coming Home», который вышел за два дня до этого.