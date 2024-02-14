В Магнитогорске оштрафовали блогера по делу о «пропаганде ЛГБТ*». Он разделся до трусов в ТЦ

Дарья Мельникова
Вчера в 22:33
Фото: Tingey Injury Law Firm/Unsplash

Суд в Магнитогорске оштрафовал блогера по делу о «пропаганде ЛГБТ*». Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Молодого человека, имя которого не называется, оштрафовали на 100 тыс. рублей за пранк. Он вместе с другом разделся до трусов в торговом центре и лег на кровать, выставленную в холле.

Они пробыли под одеялом несколько секунд, имитируя своими движениями занятие сексом. Сейчас блогером также занимается полиция, пишет телеграм-канал.

Ранее СК начал проверку башкирского блогера Расула Ахияретдинова за слова о скульптуре «Родина-мать». Он записал обращение к Владимиру Путину, в котором попросил «закрыть срамные места» статуе «Родина-мать» в Волгограде.

Позже он извинился за свои слова. «Разобравшись в реакции на мое видео, я понял, что для многих людей эта статуя означает не просто статую, а именно Родину-мать», — сказал блогер.

*Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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