«Я понял, что для многих это не просто статуя»: активист извинился за слова о «Родине-матери»

«Как тот человек, который ни в коем случае не хочет раскола, не хочет каких‑то конфликтов в нашей Российской Федерации, приношу свои извинения перед ветеранами Великой Отечественной войны. И перед теми, которые могли меня не так понять или же были оскорблены моими высказываниями», — добавил он.