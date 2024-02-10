«Я понял, что для многих это не просто статуя»: активист извинился за слова о «Родине-матери»

Башкирский активист Расул Ахияретдинов записал новое видео и принес извинения за слова о скульптуре «Родина-мать», пишет Ufa1.ru.
В опубликованном 8 февраля ролике мужчина рассказал, что его дед сражался в Сталинградской битве и потерял на войне всю семью.
«Разобравшись в реакции на мое видео, я понял, что для многих людей эта статуя означает не просто статую, а именно Родину-мать», — говорит он.
«Как тот человек, который ни в коем случае не хочет раскола, не хочет каких‑то конфликтов в нашей Российской Федерации, приношу свои извинения перед ветеранами Великой Отечественной войны. И перед теми, которые могли меня не так понять или же были оскорблены моими высказываниями», — добавил он.
«Страна наша проходит нелегкие времена. И спецоперация на Украине, и другие моменты. Поэтому я считаю, что в это время такие видео выкладывать, конечно, не стоит», — заканчивается видео.
Ufa1 обращает внимание, что мужчина снял новое обращение напротив здания УФСБ по Республике Башкортостан. Кроме того, после первого видео на страницы мужчины в соцсетях пришли недовольные люди с критикой, оскорблениями и угрозами расправой.
Ранее Ахияретдинов записал обращение к Владимиру Путину, в котором порассуждал о традиционных ценностях и борьбе с коллективным Западом. В конце обращения он попросил «закрыть срамные места» статуе «Родина-мать» в Волгограде.