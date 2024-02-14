В Чите предложили назвать новые улицы в честь городов Китая и Монголии

Мэр Читы Евгений Ярилов поручил назвать улицы в новых микрорайонах в честь городов Китая и Монголии. Об этом сообщается в телеграм-канале думы.
Улицы предлагается назвать в честь городов-побратимов: Улан-Удэнской, Пекинской, Хайларской, Маньчжурской и Чойбалсана.
Ярилов подчеркнул, что с этими городами — Пекином, Маньчжурией, Хайларом, Чойбалсаном — Читу связывают страницы общей истории.
«В Чите находились центры управления боевыми действиями во время разгрома советско-монгольскими воинами японских войск на реке Халхин-Гол в 1939 году, а также — маньчжурская наступательная операция в 1945 году по освобождению Северного Китая от японских милитаристов», — заявил он.
В декабре прошлого года хакеры взломали сайт Брянской областной думы и разместили ложную информацию о переименовании улицы. На разлетевшихся по сети скриншотах утверждалось, что депутаты одобрили идею переименовать в честь Кадырова-младшего улицу Героя России Сергея Василёва, погибшего во время войны в Чечне, и учебное заведение, где установлен бронзовый бюст десантника.