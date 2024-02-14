В Чите предложили назвать новые улицы в честь городов Китая и Монголии

В декабре прошлого года хакеры взломали сайт Брянской областной думы и разместили ложную информацию о переименовании улицы. На разлетевшихся по сети скриншотах утверждалось, что депутаты одобрили идею переименовать в честь Кадырова-младшего улицу Героя России Сергея Василёва, погибшего во время войны в Чечне, и учебное заведение, где установлен бронзовый бюст десантника.