В Чите предложили назвать новые улицы в честь городов Китая и Монголии

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:01
Nuno Alberto/Unsplash

Мэр Читы Евгений Ярилов поручил назвать улицы в новых микрорайонах в честь городов Китая и Монголии. Об этом сообщается в телеграм-канале думы.

Улицы предлагается назвать в честь городов-побратимов: Улан-Удэнской, Пекинской, Хайларской, Маньчжурской и Чойбалсана.

Ярилов подчеркнул, что с этими городами — Пекином, Маньчжурией, Хайларом, Чойбалсаном — Читу связывают страницы общей истории.

«В Чите находились центры управления боевыми действиями во время разгрома советско-монгольскими воинами японских войск на реке Халхин-Гол в 1939 году, а также — маньчжурская наступательная операция в 1945 году по освобождению Северного Китая от японских милитаристов», — заявил он.

В декабре прошлого года хакеры взломали сайт Брянской областной думы и разместили ложную информацию о переименовании улицы. На разлетевшихся по сети скриншотах утверждалось, что депутаты одобрили идею переименовать в честь Кадырова-младшего улицу Героя России Сергея Василёва, погибшего во время войны в Чечне, и учебное заведение, где установлен бронзовый бюст десантника.

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