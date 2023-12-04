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Сайт брянской облдумы взломали. Хакеры сообщили о переименовании улицы в честь сына Кадырова

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:08

Хакеры взломали сайт Брянской областной думы и разместили ложную информацию о переименовании улицы, сообщили ТАСС в пресс-службе местного парламента. В облдуме призвали не поддаваться на провокации.

Там сообщили, что злоумышленники отредактировали материал о заседании облдумы 29 ноября, добавив в него информацию о принятом решении переименовать одну из улиц Брянска и гимназию в честь сына главы Чечни Адама Кадырова. «Осторожно, новости» публиковал скриншот с сайта, где утверждалось, что депутаты одобрили идею переименовать в честь Кадырова-младшего улицу Героя России Сергея Василёва, погибшего во время войны в Чечне, и учебное заведение, где установлен бронзовый бюст десантника.

После появления сообщений в телеграм-каналах сайт облдумы перестал работать.

В октябре неизвестные хакеры взломали сайт и твиттер-аккаунт американской газеты New York Post. Они разместили на ресурсах издания материалы с критикой властей США.

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