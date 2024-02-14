Мужчину из Сургута госпитализировали после игры в компьютер до трех ночи

В Сургуте мужчина впал в кому после того как до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Об этом сообщает «Вестник Сургутского района».
Врачи рассказали, что ранним утром им позвонил молодой человек, который сообщил, что его отец лежит на полу без сознания. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи опросили родственников.
Они выяснили, что мужчина до трех ночи играл в компьютер. При этом он не слушал просьбы родных о том, что нужно отдохнуть и лечь спать.
Мужчине стало плохо, у него заболела голова, появились рвота и судороги. По словам родственников, пациент не курил и не выпивал.
В начале февраля венгерский геймер вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный стрим. Он провел за игрой в World of Warcraft 59 часов 20 минут.