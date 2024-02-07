Венгерский геймер вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный стрим

Житель Венгрии Барнабаш Вуйити-Жолнаи провел за игрой в World of Warcraft 59 часов 20 минут, находясь в прямом эфире. Книга рекордов Гиннесса признала его стрим самым продолжительным за всю историю.
При этом геймингом в жизни Вуйити-Жолнаи занимается не на профессиональном уровне. Он работает шеф-поваром, а играет в свободное время. Чтобы побить рекорд, геймер беспрерывно находился за компьютером более двух дней, лишь каждый час делая пятиминутный перерыв на перекус и короткий отдых.
По словам Вуйити-Жолнаи, после 45 часов игры начались галлюцинации, которые мешали сосредоточиться, но забавляли. Рекордсмен отказался от кофеина и пил только воду во время стрима.
Вуйити-Жолнаи не намерен терять лидерство и готов установить новый рекорд, если придется. Предыдущий рекорд принадлежал пользователю, который вел трансляцию своей игры в MMORPG на протяжении 23 часов 31 минуты.
Игру показывали в прямом эфире на геймерском сайте esport1.hu. Все доходы от трансляции были переданы на благотворительность.
В 2020 году в Книгу рекордов Гиннесса внесли 90-летнюю японку Хамако Мори — ее признали самым пожилым геймером в мире. Игровой стаж женщины, по ее собственному признанию, на тот момент составлял 39 лет.