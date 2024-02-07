Венгерский геймер вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный стрим

При этом геймингом в жизни Вуйити-Жолнаи занимается не на профессиональном уровне. Он работает шеф-поваром, а играет в свободное время. Чтобы побить рекорд, геймер беспрерывно находился за компьютером более двух дней, лишь каждый час делая пятиминутный перерыв на перекус и короткий отдых.