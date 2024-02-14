В Госдуме предложили признать святого Валентина фейком и запретить «сбыт сердечек»

«Коммунисты России» выступили с предложением о признании святого Валентина фейковым персонажем, передает РИА «Новости». Лидер партии Сергей Малинкович призвал к законодательному наступлению на так называемый День святого Валентина.
«Навязанный российской молодежи в свое время западными медиа День всех влюбленных является избыточным и сомнительным праздником, так как в России есть традиционные праздники 8 Марта и 23 Февраля, есть и День семьи, любви и верности — День Петра и Февронии», — считает Малинкович.
По словам председателя «Коммунистов России», этот праздник «выдуманного персонажа» нужен компаниям, «навязывающим гражданам свою безвкусную продукцию» на 14 февраля. Политик предложил запрет на «сбыт сердечек», потому что «человеческое сердце не товар», и налог на продажу тематической продукции, заработанное с которой будет направляться на оборонные расходы.
Малинкович также рассказал о современных исследователях и РПЦ, которые утверждают, что святого Валентина не существовало. В конце января патриарх Кирилл назвал День святого Валентина праздником, импортированным с Запада, и заявил о его вреде.