В Госдуме предложили признать святого Валентина фейком и запретить «сбыт сердечек»

«Навязанный российской молодежи в свое время западными медиа День всех влюбленных является избыточным и сомнительным праздником, так как в России есть традиционные праздники 8 Марта и 23 Февраля, есть и День семьи, любви и верности — День Петра и Февронии», — считает Малинкович.