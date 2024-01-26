Патриарх Кирилл раскритиковал празднование Дня святого Валентина

Патриарх Кирилл назвал День святого Валентина праздником, импортированным с Запада, и заявил о его вреде.
«Немалые вопросы вызывает празднование импортированного с Запада дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идеи свободной любви, свободной от всякой ответственности за близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам свободных отношений оказываются ненужными», — цитирует его слова РИА «Новости».
Патриарх также призвал перестать праздновать в школах Хэллоуин. «Давайте избавим наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесенной к нам из‑за рубежа, совершенно чуждой нашим традиционным ценностям, принципам — историческим, духовным, нравственным, религиозным», — сказал он.
Глава РПЦ считает, что стоит задать вопросы тем, «кто содействует привнесению вот этих всех продуктов в нашу информационную среду».
Ранее патриарх Кирилл назвал действия мигрантов угрозой межнациональному и межрелигиозному миру в России. По его словам, привлечение в качестве дешевой рабочей силы людей из других культур может привести к потере страны — «многонационального государства, ядром которого является русский православный народ».