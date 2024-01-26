Патриарх Кирилл раскритиковал празднование Дня святого Валентина

«Немалые вопросы вызывает празднование импортированного с Запада дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идеи свободной любви, свободной от всякой ответственности за близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам свободных отношений оказываются ненужными», — цитирует его слова РИА «Новости».