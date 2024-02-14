В вузе Казахстана слили список девственниц

В чатах Казахского национального университета в Алматы появился список студенток-девственниц. Первым об утечке сообщил телеграм-канал Qumash.
Как пишет канал, Excel-таблицы с личными данными студенток мехмата с 1-го по 4-й курс были пересланы в чат старост вуза в ватсапе, в котором состоят 190 человек. В файле были перечислены девушки, которые должны были сдать флюорографию, но также в нем были указаны их ИНН, сотовые номера и другие медицинские данные, в том числе результат осмотра у гинеколога. У некоторых из них в этой графе стояло слово «вирго» («девственница»).
Объяснений от университета потребовало казахстанское Минцифры, в заведении же пообещали провести внутреннюю проверку, пишет Orda.kz.
Как говорят представители вуза, медсестра медицинского центра, где проходят осмотр студенты, отправила через ватсап в деканат «документы в формате Excel со списком студентов 3-го и 4-го курсов», чтобы организовать им прохождение флюорографии. Как именно файл попал из деканата в публичные чаты и как появились данные еще двух курсов, не уточняется.
В университете заверили, что делом займется прокуратура, а руководство рассматривает возможность разрыва сотрудничества с центром.
Ситуацию также взяли на контроль в Минобразования, заявил его глава Саясат Нурбек. Он предполагает, что нарушителей ждет административная ответственность, а защиту личных данных нужно регулировать жестче.
«Проблему можно назвать культурной. К примеру, мы так часто пересылаем копии своих удостоверений личности. Печально, что в вузе есть такие факты. Пока защита частных данных и конфиденциальной информации не будет жестко контролироваться, культура не будет меняться», — считает чиновник.
Похожий документ этим летом вызвал скандал в МГТУ имени Баумана. Там студенты составили перечень первокурсниц с сексистскими оценками их внешности.