В вузе Казахстана слили список девственниц

Как пишет канал, Excel-таблицы с личными данными студенток мехмата с 1-го по 4-й курс были пересланы в чат старост вуза в ватсапе, в котором состоят 190 человек. В файле были перечислены девушки, которые должны были сдать флюорографию, но также в нем были указаны их ИНН, сотовые номера и другие медицинские данные, в том числе результат осмотра у гинеколога. У некоторых из них в этой графе стояло слово «вирго» («девственница»).