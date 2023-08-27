«Генетических уродств нет»: в МГТУ имени Баумана нашли файл с оценками внешности первокурсниц

Кроме этого, издание перечисляет другие замечания к девушкам:

— «Фенотип подобен утопцу или стрыге»,

— «Лобешник больше материка Евразия»,

— «Оценка 2, ибо судьи сошлись во мнении, что именно это кол-во ударов хочется дать в лицо при виде сия создания»,

— «Генератор случайных персонажей в Обливионе лучше лицо выдаёт»,

— «На единственной фотке пересвет, но вроде нормик. Пятый судья признал милашкой и попросил ему отсосать. (за контактами обращайтесь к 6-му судье)»,

— «С лишним весом»,

— «Противное лицо».