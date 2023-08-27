«Генетических уродств нет»: в МГТУ имени Баумана нашли файл с оценками внешности первокурсниц

В МГТУ имени Баумана ведется каталог первокурсниц с сексистскими оценками их внешности, утверждает Sota Project.
Редакции попала в руки Excel-таблица с данными 385 абитуриенток, которая появилась в одном из университетских чатов. У каждой их них указаны страница «ВКонтакте» и имя со страницы, им также даны оценки внешности по шкале в 10 баллов и комментарии от семи «судей», уточняет ее содержание издание.
В качестве подтверждения Sota демонстрирует скриншот части позиций. Среди подписей на нем встречается такой текст:
— «Не попадает ни под один из критериев красоты судей, генетических уродств нет»,
— «Судя по всему богатенькая. Сиськи зачёт»,
— «Никто не откажется прикормить такого карпа»,
— «Фемцел».
Кроме этого, издание перечисляет другие замечания к девушкам:
— «Фенотип подобен утопцу или стрыге»,
— «Лобешник больше материка Евразия»,
— «Оценка 2, ибо судьи сошлись во мнении, что именно это кол-во ударов хочется дать в лицо при виде сия создания»,
— «Генератор случайных персонажей в Обливионе лучше лицо выдаёт»,
— «На единственной фотке пересвет, но вроде нормик. Пятый судья признал милашкой и попросил ему отсосать. (за контактами обращайтесь к 6-му судье)»,
— «С лишним весом»,
— «Противное лицо».
Девушек, у которых «есть парень», «судьи» не оценивали, отмечает Sota.
Редакции не удалось выяснить автора файла, так как аккаунт человека, опубликовавшего таблицу, был взломан.
Sota обращает внимание, что, согласно метаданным, список первокурсниц был создан 5 августа, хотя списки зачисленных студентов были опубликованы лишь через четыре дня после этого. С тех пор документ обновлялся: последнюю информацию в него добавили 22 августа.
По мнению издания, это может указывать на участие в создании сексистской таблицы сотрудников вуза из приемной комиссии.