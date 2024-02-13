НФЛ заподозрили в монтаже записи с выступлением Алиши Кис на Супербоуле, где у нее сорвался голос

Кис стала гостьей на выступлении хедлайнера Ашера. Она исполнила отрывок из своей песни «If I Ain’t Got You» 2003 года, но в самом же его начале слышно, как у нее ломается голос. В соцсетях моментально появились кадры со стадиона в Лас-Вегасе, а вслед за ними и обсуждения.