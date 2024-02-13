НФЛ заподозрили в монтаже записи с выступлением Алиши Кис на Супербоуле, где у нее сорвался голос

В соцсетях подозревают НФЛ в монтаже записи с выступлением Алиши Кис во время перерыва на Супербоуле-2024. На официальном ютуб-канале лиги опубликовано их версия шоу, но пользователи уверены, что у них есть оригинал.
Кис стала гостьей на выступлении хедлайнера Ашера. Она исполнила отрывок из своей песни «If I Ain’t Got You» 2003 года, но в самом же его начале слышно, как у нее ломается голос. В соцсетях моментально появились кадры со стадиона в Лас-Вегасе, а вслед за ними и обсуждения.
Популярный в X, ранее известном как твиттер, музыкальный обозреватель Роберт Команицкий сравнил два ролика с одним и тем же моментом из выступления Кис. «Удивительно, но официальный канал НФЛ на YouTube, похоже, попытался стереть этот маленький фрагмент», — написал он.
Команицкий отметил, что такой постпродакшен «как бы напрягает, потому что живое исполнение отчасти похвально потому, что могут случиться ошибки, и ты уязвим». Ему интересно, была ли Кис или ее команда в курсе, что ее номер отредактируют.
11 февраля Ашер дал 13-минутное выступление на финале НФЛ и получил похвалу от критиков. Супербоул-2024 установил рекорд по количеству зрителей среди всех трансляций НФЛ за все времена — 123,4 млн, а мог бы стать и самой популярной трансляцией за всю историю американского ТВ, но уступила эфиру с высадкой астронавтов на Луну в 1969 году.