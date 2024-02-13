Джесси Айзенберг и Райли Кио в образах возбужденных йети появились в трейлере абсурдистской комедии

Кинокритик Variety Ребекка Рубин после премьерного смотра на «Сандэнсе» писала, что персонажи безмолвны, но много ворчат, а сам фильм показывает захватывающую и реалистичную жизнь йети с присутствием секса, мастурбации, рвоты, метеоризма и крови, которые «словами не описать». «Закат снежного человека» вошел во внеконкурсную программу 74-го Берлинского кинофестиваля.