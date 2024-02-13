Джесси Айзенберг и Райли Кио в образах возбужденных йети появились в трейлере абсурдистской комедии

Bleecker Street выпустила трейлер абсурдистской комедии «Закат снежного человека» («Sasquatch Sunset») с Джесси Айзенбергом и Райли Кио в главных ролях. Премьера в кинотеатрах запланирована на 12 апреля.
Официальный синопсис гласит: «В туманных лесах Северной Америки семья йети — возможно, последняя из своего загадочного вида — отправляется в абсурдистское, эпическое, веселое и трогательное путешествие продолжительностью в один год. Эти лохматые и благородные гиганты борются за выживание, пока мир вокруг них постоянно меняется».
Фильм сняли братья Дэвид и Нейтан Зеллнеры («Кумико — охотницы за сокровищами») по сценарию первого. В ленте также снялись Кристоф Заяц-Денек и один из режиссеров Нейтан.
Кинокритик Variety Ребекка Рубин после премьерного смотра на «Сандэнсе» писала, что персонажи безмолвны, но много ворчат, а сам фильм показывает захватывающую и реалистичную жизнь йети с присутствием секса, мастурбации, рвоты, метеоризма и крови, которые «словами не описать». «Закат снежного человека» вошел во внеконкурсную программу 74-го Берлинского кинофестиваля.