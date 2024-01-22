Берлинский кинофестиваль объявил программу 2024 года

В раздел Encounters вошли фильмы «Аркадия» режиссера Георгиоса Зоиса, «Cidade; Campo» Жулианы Рожас, «Demba» Мамаду Диа, «Direct Action» Гийома Кайо и Бена Расселла и другие. Кроме того, вне конкурса на фестивале покажут фильмы «Космонавт» с Адамом Сэндлером и «Закат снежного человека» с Джесси Айзенбергом.