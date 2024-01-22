Берлинский кинофестиваль объявил программу 2024 года

Александр Голиков
Сегодня в 15:12
Изображение: с сайта Берлинале

Организаторы 74-го Берлинского кинофестиваля опубликовали список участников двух главных программ — основной секции, а также раздела Encounters, направленного на более экспериментальные работы. Список появился на сайте фестиваля.

Бирлинале откроет драма «Такие мелочи» Тима Милантса с Киллианом Мерфи. Также в основную программу вошли картины российского режиссера Виктора Косаковского «Архитектон» и сайфай Пьеро Мессины «Другой конец». Полный список фильмов основного конкурса доступен ниже.

  • «Такие мелочи» (реж. Тим Милантс)
  • «Другой конец» (реж. Пьеро Мессина)
  • «Архитектон» (реж. Виктор Косаковский)
  • «Черный чай» (реж. Абдеррахман Сиссако)
  • «Кухня» (реж. Алонсо Руиспаласиос)
  • «Дагомея» (реж. Мати Диоп)
  • «Иной человек» (реж. Аарон Шимберг)
  • «Империя» (реж. Брюно Дюмон)
  • «Победа!» (реж. Маргерита Викарио)
  • «Вне времени» (реж. Оливье Ассайяс)
  • «От Хильды с любовью» (реж. Андреас Дрезен)
  • «Мой любимый торт» (реж. Беташ Санэха и Мириам Моквадам)
  • «Чужой язык» (реж. Клер Бюргер)
  • «Кому я принадлежу» (реж. Мерьям Жубер)
  • «Пепе» (реж. Нельсон Карло де Лос Сантос Ариас)
  • «Шамбала» (реж. Мин Бахадур Бхам)
  • «Смерть» (реж. Маттиас Гласнер)
  • «Купальня дьявола» (реж. Северин Фиала и Вероника Франц)
  • «Сыновья» (реж. Густав Меллер)
  • «Нужды путешественницы» (реж. Хон Сан Су)

В раздел Encounters вошли фильмы «Аркадия» режиссера Георгиоса Зоиса, «Cidade; Campo» Жулианы Рожас, «Demba» Мамаду Диа, «Direct Action» Гийома Кайо и Бена Расселла и другие. Кроме того, вне конкурса на фестивале покажут фильмы «Космонавт» с Адамом Сэндлером и «Закат снежного человека» с Джесси Айзенбергом.

Берлинале пройдет с 15 по 25 февраля 2024-го. Председательницей жюри основного конкурса станет актриса Лупита Нионго, известная по ролям в картинах «12 лет рабства» и «Мы».

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