Берлинский кинофестиваль объявил программу 2024 года

Организаторы 74-го Берлинского кинофестиваля опубликовали список участников двух главных программ — основной секции, а также раздела Encounters, направленного на более экспериментальные работы. Список появился на сайте фестиваля.
Бирлинале откроет драма «Такие мелочи» Тима Милантса с Киллианом Мерфи. Также в основную программу вошли картины российского режиссера Виктора Косаковского «Архитектон» и сайфай Пьеро Мессины «Другой конец». Полный список фильмов основного конкурса доступен ниже.
- «Такие мелочи» (реж. Тим Милантс)
- «Другой конец» (реж. Пьеро Мессина)
- «Архитектон» (реж. Виктор Косаковский)
- «Черный чай» (реж. Абдеррахман Сиссако)
- «Кухня» (реж. Алонсо Руиспаласиос)
- «Дагомея» (реж. Мати Диоп)
- «Иной человек» (реж. Аарон Шимберг)
- «Империя» (реж. Брюно Дюмон)
- «Победа!» (реж. Маргерита Викарио)
- «Вне времени» (реж. Оливье Ассайяс)
- «От Хильды с любовью» (реж. Андреас Дрезен)
- «Мой любимый торт» (реж. Беташ Санэха и Мириам Моквадам)
- «Чужой язык» (реж. Клер Бюргер)
- «Кому я принадлежу» (реж. Мерьям Жубер)
- «Пепе» (реж. Нельсон Карло де Лос Сантос Ариас)
- «Шамбала» (реж. Мин Бахадур Бхам)
- «Смерть» (реж. Маттиас Гласнер)
- «Купальня дьявола» (реж. Северин Фиала и Вероника Франц)
- «Сыновья» (реж. Густав Меллер)
- «Нужды путешественницы» (реж. Хон Сан Су)
В раздел Encounters вошли фильмы «Аркадия» режиссера Георгиоса Зоиса, «Cidade; Campo» Жулианы Рожас, «Demba» Мамаду Диа, «Direct Action» Гийома Кайо и Бена Расселла и другие. Кроме того, вне конкурса на фестивале покажут фильмы «Космонавт» с Адамом Сэндлером и «Закат снежного человека» с Джесси Айзенбергом.
Берлинале пройдет с 15 по 25 февраля 2024-го. Председательницей жюри основного конкурса станет актриса Лупита Нионго, известная по ролям в картинах «12 лет рабства» и «Мы».