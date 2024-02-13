Умерла бабушка из мема «А я думала, сова»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:30
Фото: из соцсетей Байбулата Батуллина

Суфия Ильпаева, прославившаяся благодаря мему «А я думала, сова», скончалась в возрасте 66 лет. Об этом в инстаграме* написал автор мемного видео Байбулат Батуллин со ссылкой на родственников женщины.

По словам ее дочери, Ильпаева умерла 6 февраля в больнице от рака печени.

«В среднем раз в две недели мы с ней созванивались. В этом году не звонила, и номера были вне зоны доступа. Сегодня решил позвонить дочери», — написал Батуллин. Он выложил кадры с их последней совместной встречи и поблагодарил Суфию Хайдаровну за все.

Из соцсетей Байбулата Батуллина

СМИ пишут, что в последние годы Ильпаева жила по подъездам и просила милостыню на улице. Из‑за мутных сделок с недвижимостью она лишилась квартиры и дачи, получив разваливающийся дом. Дочери не пускали ее жить к себе из‑за конфликтов. Местные пытались помочь женщине, но она отказывалась.

Ролик, который принес женщине известность, был снят в казанском парке «Эрмитаж» и завирусился в соцсетях в 2013 году. На кадрах женщина окликает оператора и подбегает к нему, думая, что в руках у него сова, и желая посмотреть на птицу. Но узнает, что приняла за сову камеру, и тут же уходит.

Автор мемного ролика Байбулат Батуллин стал талантливым молодым режиссером. Его дебютный полнометражный фильм «Бери да помни» «Афиша Daily» включила в список лучших российских картин 2023 года. В ленте Батуллина одну из главных героинь зовут Суфия — как и женщину, с которой он познакомился в парке «Эрмитаж». Суфия в фильме — бабушка маленького мальчика, родители которого погибают в авиакатастрофе, а она не знает, как ему об этом сказать.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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