Умерла бабушка из мема «А я думала, сова»

Автор мемного ролика Байбулат Батуллин стал талантливым молодым режиссером. Его дебютный полнометражный фильм «Бери да помни» «Афиша Daily» включила в список лучших российских картин 2023 года. В ленте Батуллина одну из главных героинь зовут Суфия — как и женщину, с которой он познакомился в парке «Эрмитаж». Суфия в фильме — бабушка маленького мальчика, родители которого погибают в авиакатастрофе, а она не знает, как ему об этом сказать.