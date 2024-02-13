Стримера Mellstroy объявили в розыск по уголовной статье

Mellstroy наиболее известен треш-стримами, во время которых предлагал гостям совершить унизительные действия за деньги. Нередко просьбы носили интимный характер. В октябре 2020 года блогер в прямом эфире несколько раз ударил лицом о стол модель Алену Ефремову. За это в июле 2021-го ему назначили шесть месяцев исправительных работ. В последнее время в заголовки СМИ попадают его миллионные донаты другим блогерам, которые он перечисляет с различными просьбами: например, побриться налысо, выпить пиво или сыграть в Dota 2.