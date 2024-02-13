Стримера Mellstroy объявили в розыск по уголовной статье

Семён Гудошников
Сегодня в 15:47
Фото: из соцсетей Mellstroy

МВД России объявило в розыск треш-стримера Mellstroy, следует из базы ведомства.

Андрея Бурима (настоящее имя блогера) разыскивают по уголовной статье. По какой именно, в базе не уточняется.

Mash и Shot называют причиной розыска отказ служить в армии Беларуси (у стримера есть беларусское гражданство). Телеграм-каналы отмечают, что на родине в отношении него возбуждено уголовное дело за уклонение от срочной службы. По информации Mash, сейчас Mellstroy находится в Дубае.

Mellstroy наиболее известен треш-стримами, во время которых предлагал гостям совершить унизительные действия за деньги. Нередко просьбы носили интимный характер. В октябре 2020 года блогер в прямом эфире несколько раз ударил лицом о стол модель Алену Ефремову. За это в июле 2021-го ему назначили шесть месяцев исправительных работ. В последнее время в заголовки СМИ попадают его миллионные донаты другим блогерам, которые он перечисляет с различными просьбами: например, побриться налысо, выпить пиво или сыграть в Dota 2.

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