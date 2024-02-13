Социологу Борису Кагарлицкому* заменили штраф на реальный срок по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд ужесточил приговор социологу Борису Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма. Вместо штрафа в 600 тыс. рублей ему назначили пять лет лишения свободы, говорится в телеграм-канале «Рабкор».
Обвинение требовало ужесточить наказание, поскольку социолог якобы не содействовал следствию и не может оплатить штраф из‑за начатой процедуры банкротства. Защита указала, что Кагарлицкий уже оплатил нужную сумму.
После заседания суда Кагарлицкий заявил: «Мы увидимся снова на свободе, и вообще все будет прекрасно. Просто надо немножко еще пожить и пережить этот мрачный для нашей страны период. И в итоге все равно все будет хорошо». Социолога взяли под стражу в зале суда.
Дело на Кагарлицкого завели из‑за ролика с названием «Взрывное поздравление кота Мостика», посвященного подрыву Крымского моста и выложенного на ютуб-канале социолога. Кагарлицкий признал, что выложил видео, но настаивал, что его название — неудачная шутка, а умышленного оправдания терроризма в ролике нет.
«Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — отмечал адвокат подсудимого.
Борис Кагарлицкий — мыслитель левого толка, в 1982–1983 годах был политзаключенным. В 2012 году у него проходили обыски по «болотному делу», в 2021-м его арестовывали на девять суток за нарушение правил митингов.
Кагарлицкий преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук («Шанинка»), ведет онлайн-журнал «Рабкор» и возглавляет некоммерческую организацию «Институт глобализации и социальных движений», которую в 2018 году Минюст включил в список иноагентов. В 2022 году статус иностранного агента присвоили и самому Кагарлицкому.
* Борис Кагарлицкий включен Минюстом в реестр иноагентов.