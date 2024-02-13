Социологу Борису Кагарлицкому* заменили штраф на реальный срок по делу об оправдании терроризма

После заседания суда Кагарлицкий заявил: «Мы увидимся снова на свободе, и вообще все будет прекрасно. Просто надо немножко еще пожить и пережить этот мрачный для нашей страны период. И в итоге все равно все будет хорошо». Социолога взяли под стражу в зале суда.