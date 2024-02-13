Дебютный мультфильм от режиссера «Паразитов» станет самой дорогой корейской картиной

Производство проекта, у которого пока нет названия, начнется во второй половине 2024 года. Его бюджет составит около 52 млн долларов, что сделает мультфильм самой дорогой картиной в истории Южной Кореи.
Пон Чжун Хо занимается сценарием мультфильма с 2018 года. Его детали автор хочет оставить в тайне. Известно, что сюжет расскажет о взаимоотношениях людей с морскими созданиями, в том числе глубоководными рыбами.
За визуальное оформление будет отвечать оператор «Паразитов» Хон Гён Пхё. Выпуском фильма в мировой прокат, по слухам, может заняться Sony Pictures.
Даже приблизительной даты выхода нет. Перед релизом мультфильма в прокат выйдет другой проект Пон Чжун Хо — научно-фантастический фильм «Микки-17» с Робертом Паттинсоном. Его премьера запланирована на 29 марта 2024 года.