В Шереметьево задержали туристку из‑за леденцов с кокаином

В аэропорту Шереметьево задержали туристку, в багаже у которой оказались конфеты с кокаином из Перу. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».
По словам девушки, она купила леденцы в поездке в качестве сувениров для друзей. Сладости у путешественницы изъяли, и экспертиза подтвердила, что в них, как и указано на упаковке, содержится наркотическое вещество.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту провоза наркотиков. За хранение и перевозку запрещенных веществ через границу, согласно российскому законодательству, туристке может грозить до семи лет тюрьмы.
В марте подобная ситуация произошла c другой путешественницей: 25-летняя девушка привезла с собой из Турции в Петербург конфеты с кокаином.
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