Экс-президент Монголии опубликовал «историческую карту» страны, вдохновившись интервью с Путиным

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:49
Фото: GeoJango Maps/Unsplash

Экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж опубликовал в своих соцсетях «историческую карту» страны. Его на это вдохновило интервью журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

«После выступления Путина я нашел историческую карту Монголии», — написал Элбэгдорж, прикрепив карту. На ней показана территория Монгольской империи до ее распада, а также территории нынешних государств.

Так, в XIII в состав империи входили части или полностью территории России, Беларуси, Польши, Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы, Румынии, Южной Кореи, Таджикистана и других стран. «Не волнуйтесь, мы мирная и свободная нация», — добавил экс-президент.

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В интервью Такеру президент России преподал «урок истории» на 20 минут, рассказав о становлении России и Украины, начиная с 862 года. Путин даже принес на интервью папку с копиями писем Богдана Хмельницкого XVII века и вручил их журналисту в качестве подарка.

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