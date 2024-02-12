Посмотрите эмоциональный трейлер последнего сезона «Детства Шелдона»

На Супербоуле показали трейлер финального седьмого сезона сериала «Детство Шелдона». Его релиз состоится уже 15 февраля.
Сюжет рассказывает о юном Шелдоне Купере и его учебе в колледже. «Детство Шелдона» — это спин-офф и приквел «Теории большого взрыва».
«Новости о торнадо доходят до Шелдона и Мэри в Германии. Кроме того, когда в доме Куперов царит хаос, на помощь приходит Мисси», — гласит синопсис сезона.
Премьера сериала состоялась в 2017 году. С 2019 года его несколько раз признавали самой популярной телекомедией.
В нем снимаются Иэн Армитидж (Шелдон Купер), Зои Перри (Мэри Купер), Лэнс Барбер (Джордж Купер), Монтана Джордан (Джордж Купер-младший,), Рейган Реворд (Мисси Купер), Энни Поттс (Конни Такер) и Эмили Осмент (Мэнди Макаллистер).