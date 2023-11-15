«Не могу перестать плакать»: седьмой сезон «Детства Шелдона» станет последним

Вот как прокомментировал завершение «Детства Шелдона» звезда сериала Иэн Армитидж: «Если вам интересно, я люблю свою семью. Есть еще около 200 человек, благодаря которым сериал появился на свет, и я благодарен каждому из них», — написал он, опубликовав фотографию со съемочной площадки с Рейган Реворд и Монтаной Джорданом (сериальными сестрой и братом). «Не могу перестать плакать. Моя семья навсегда!» — написала в комментариях Реворд.