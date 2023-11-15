«Не могу перестать плакать»: седьмой сезон «Детства Шелдона» станет последним

Канал CBS решил закрыть сериал «Детство Шелдона» после седьмого сезона, премьера которого состоится 15 февраля. Финальная часовая серия выйдет 16 мая.
«Являясь приквелом к одной из крупнейших комедий, „Детство Шелдона“ доказал, что молния может ударить дважды. Он отличается замечательным актерским составом, который оживил персонажей уникальными душещипательными историями», — сказала Эми Райзенбах, президент CBS Entertainment.
Она отметила, что канал с нетерпением ждет финального сезона, чтобы достойно проводить сериал и порадовать поклонников лучшими эпизодами.
Новость о закрытии сериала появилась после того, как стало известно, что создатель «Детства Шелдона» Чак Лорри приступил к разработке шоу, которое станет вторым спин-оффом «Теории большого взрыва». Подробности проекта пока не разглашаются.
Вот как прокомментировал завершение «Детства Шелдона» звезда сериала Иэн Армитидж: «Если вам интересно, я люблю свою семью. Есть еще около 200 человек, благодаря которым сериал появился на свет, и я благодарен каждому из них», — написал он, опубликовав фотографию со съемочной площадки с Рейган Реворд и Монтаной Джорданом (сериальными сестрой и братом). «Не могу перестать плакать. Моя семья навсегда!» — написала в комментариях Реворд.
«Детство Шелдона» — спин-офф и приквел «Теории большого взрыва» о юном Шелдоне Купере, который в возрасте 9 лет учится в старших классах средней школы. Премьера сериала состоялась в 2017 году. С 2019 года его несколько раз признавали самой популярной телекомедией.