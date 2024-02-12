Гослинг плачет под Тейлор Свифт в проморолике фильма про каскадеров

Universal Pictures поделилась минутным роликом с кадрами из фильма «Каскадеры», в котором снялись Райан Гослинг и Эмили Блант. Студия показала ролик во время Супербоула.
Исполнителей главных ролей создатели фильма перечисляют с приставкой «Мать его», наподобие Рика Далтона из «Однажды… в Голливуде». В конце видео можно увидеть сцену, в которой персонаж Гослинга плачет в машине под песню Тейлор Свифт. «Разве не все так делают?» — говорит он, когда его застукивают.
В комментариях под роликом пользователи отмечают потенциал «Каскадеров» разойтись на мемы.
Первый трейлер боевика появился в ноябре 2023 года. Гослинг сыграл каскадера, некогда исчезнувшего из жизни женщины-режиссера, но однажды бывшим возлюбленным приходится вновь встретиться на съемочной площадке.
Режиссером «Каскадеров» выступил Дэвид Лейтч, снявший ранее фильмы «Быстрее пули», «Взрывная блондинка» и «Дэдпул-2». Премьера картины запланирована на 1 марта 2024 года.