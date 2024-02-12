Гослинг плачет под Тейлор Свифт в проморолике фильма про каскадеров

Исполнителей главных ролей создатели фильма перечисляют с приставкой «Мать его», наподобие Рика Далтона из «Однажды… в Голливуде». В конце видео можно увидеть сцену, в которой персонаж Гослинга плачет в машине под песню Тейлор Свифт. «Разве не все так делают?» — говорит он, когда его застукивают.