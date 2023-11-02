Райан Гослинг и Эмили Блант появились в трейлере боевика «The Fall Guy»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер боевика «The Fall Guy», в котором снялись Райан Гослинг («Барби», «Дневник памяти»), Эмили Блант («Тихое место», «Оппенгеймер») и Аарон Тейлор-Джонсон («Довод», «Пипец»).
Гослинг сыграл в фильме каскадера, некогда исчезнувшего из жизни женщины-режиссера. Однажды бывшим возлюбленным приходится вновь встречаться — на съемочной площадке.
Работа над картиной осложняется не только взаимоотношениями кинематографистки и обидевшего ее дублера. Без вести пропадает главная звезда будущей ленты — актер Том Райдер. Герой Гослинга решает найти его и спасти кинопроект экс-подруги.
Трейлер показывает, как каскадер оказывается вовлечен в по-настоящему опасную криминальную историю. Он обнаруживает тело в номере, где останавливался Райдер, а затем уходит от преследования по крышам зданий.
Режиссером «The Fall Guy» выступил Дэвид Лейтч, снявший ранее фильмы «Быстрее пули», «Взрывная блондинка» и «Дэдпул-2». Премьера картины запланирована на 1 марта 2024 года.