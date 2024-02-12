Вышел трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»

Лента расскажет о молодом самце обезьяны Корнелиусе, которому предстоит обрести союзницу из рода людей и вместе с ней противостоять тирану, а также сохранить наследие отца, не давая исказить учение Цезаря. От его выбора зависит судьба всех обезьян и людей.