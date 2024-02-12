Вышел трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство»

20th Century Studios представила во время Супербоула трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство». События ленты разворачиваются спустя 300 лет после первой части франшизы.
Лента расскажет о молодом самце обезьяны Корнелиусе, которому предстоит обрести союзницу из рода людей и вместе с ней противостоять тирану, а также сохранить наследие отца, не давая исказить учение Цезаря. От его выбора зависит судьба всех обезьян и людей.
Главные роли в грядущем фильме сыграли Фрейя Аллан, Уилльям Х.Мейси, Кевин Дюран, Дичен Лакман и Оуэн Тиг. Картину снял режиссер Уэс Болл («Бегущий в лабиринте»).
Оригинальная «Планета обезьян» 1968 года основана на романе французского писателя Пьера Буля. Картина с Чарлтоном Хестоном в главной роли рассказывает об астронавте, который приземляется на планету и обнаруживает развитую цивилизацию обезьян, правящую примитивными людьми. В финале герой узнает, что находится на Земле, где произошла ядерная война.
На Супербоуле-2024 успели показать трейлер-тизер «Дэдпула и Росомахи». В нем герой Райана Рейнолдса путешествует между вселенными и попадает к героям Marvel.