Институт РАН: мигранты совершают лишь 2% преступлений в России

«В нашем общественном сознании это действительно резонансные ситуации. В обывательском представлении мигрант зачастую — это такой полуграмотный узбек или таджик, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит, не говорит по-русски. На самом деле все-таки таких мигрантов небольшая доля, но именно они все время попадают в поле зрения и наших компетентных органов, и населения», — сказала глава института.