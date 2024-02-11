Институт РАН: мигранты совершают лишь 2% преступлений в России

На долю мигрантов в России в 2022 году пришлось лишь 2% преступлений, заявила в интервью РБК глава Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.
По ее словам, в прошлом году в РФ зарегистрировано 40,15 тыс. преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. Это 2,04% от общей численности зарегистрированных преступлений.
Наибольшее количество преступлений иностранцев — как в абсолютном, так и в относительном выражении — пришлось на Москву и Московскую область. В столице в 2022-м зарегистрировано 7,68 тыс. таких правонарушений, в Подмосковье — 5,52 тыс.
Большая часть преступлений, совершенных иностранцами, направлены на таких же мигрантов. «То есть преступления не выходят за пределы мигрантских сообществ и чаще всего носят бытовой характер, где‑то на религиозной почве или, например, просто драка на рынке», — отметила Храмова.
По ее словам, в отношении граждан России фиксируется незначительная доля преступлений, но именно они вызывают наибольший резонанс.
«В нашем общественном сознании это действительно резонансные ситуации. В обывательском представлении мигрант зачастую — это такой полуграмотный узбек или таджик, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит, не говорит по-русски. На самом деле все-таки таких мигрантов небольшая доля, но именно они все время попадают в поле зрения и наших компетентных органов, и населения», — сказала глава института.