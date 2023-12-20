Патриарх Кирилл назвал действия мигрантов угрозой межнациональному миру в стране

Действия мигрантов все чаще угрожают межнациональному и межрелигиозному миру в России, заявил патриарх Кирилл на Епархиальном собрании Москвы. По его словам, привлечение в качестве дешевой рабочей силы людей из других культур может привести к «потере России».
Глава РПЦ считает, что проблемы связаны с приездом в страну «многочисленных инокультурных мигрантов, не предпринимающих усилия — и не желающих таковые предпринимать — для интеграции в наше общество».
«Ситуация ухудшилась в сравнении с прошлым годом. Все больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества и экстремистские организации и о связанных с этим конфликтах, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию. В отдельных районах, в том числе в Первопрестольном граде, жизнь коренного населения становится почти невыносимой», — утверждает патриарх.
Он считает, что стремление заполучить дешевую рабочую силу не должно привлекать в Россию «огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам». «Если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ», — добавляет патриарх.
В июне 2022 года президент Федерации мигрантов Вадим Коженов говорил со ссылкой на данные ФСИН, что «на одного мигранта сидит 19 граждан России». При этом в стране живут примерно 8-9 млн иностранцев — это около 10% от активного населения России (то есть за исключением пожилых людей и маленьких детей). «Чем сложнее жизнь в обществе, тем больше внешние „враги“ становятся значимыми», — считает Коженов.