Патриарх Кирилл назвал действия мигрантов угрозой межнациональному миру в стране

В июне 2022 года президент Федерации мигрантов Вадим Коженов говорил со ссылкой на данные ФСИН, что «на одного мигранта сидит 19 граждан России». При этом в стране живут примерно 8-9 млн иностранцев — это около 10% от активного населения России (то есть за исключением пожилых людей и маленьких детей). «Чем сложнее жизнь в обществе, тем больше внешние „враги“ становятся значимыми», — считает Коженов.