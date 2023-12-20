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Патриарх Кирилл назвал действия мигрантов угрозой межнациональному миру в стране

Семён Гудошников
Сегодня в 18:43

Действия мигрантов все чаще угрожают межнациональному и межрелигиозному миру в России, заявил патриарх Кирилл на Епархиальном собрании Москвы. По его словам, привлечение в качестве дешевой рабочей силы людей из других культур может привести к «потере России».

Глава РПЦ считает, что проблемы связаны с приездом в страну «многочисленных инокультурных мигрантов, не предпринимающих усилия — и не желающих таковые предпринимать — для интеграции в наше общество».

«Ситуация ухудшилась в сравнении с прошлым годом. Все больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества и экстремистские организации и о связанных с этим конфликтах, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию. В отдельных районах, в том числе в Первопрестольном граде, жизнь коренного населения становится почти невыносимой», — утверждает патриарх.

Он считает, что стремление заполучить дешевую рабочую силу не должно привлекать в Россию «огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам». «Если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ», — добавляет патриарх.

Согласно опросам, более половины россиян считают, что иностранцы увеличивают уровень преступности в России, однако статистика говорит об обратном. Данные Генпрокуратуры свидетельствуют, что из тысячи мигрантов преступления в среднем совершают два-три человека, а из тысячи россиян — примерно шесть.

В июне 2022 года президент Федерации мигрантов Вадим Коженов говорил со ссылкой на данные ФСИН, что «на одного мигранта сидит 19 граждан России». При этом в стране живут примерно 8-9 млн иностранцев — это около 10% от активного населения России (то есть за исключением пожилых людей и маленьких детей). «Чем сложнее жизнь в обществе, тем больше внешние „враги“ становятся значимыми», — считает Коженов.

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Патриарх КириллВадим Коженов
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