Даня Милохин выйдет на боксерский ринг под российским флагом

«Я русский, у меня российский паспорт, и я говорю на русском. Я родился в России, какую страну мне еще представлять? Дубай?! Эмираты?! Я русский и не вижу смысла выпендриваться. Даже если кто‑то недоволен, что я выхожу под российским флагом, меня это не волнует. Еще раз — я русский, и у меня будет сложно забрать гражданство без какой‑либо причины», — заявил он в разговоре с корреспондентом Sport24.