Даня Милохин выйдет на боксерский ринг под российским флагом

В своем дебютном боксерском поединке Даня Милохин будет представлять Россию.
«Я русский, у меня российский паспорт, и я говорю на русском. Я родился в России, какую страну мне еще представлять? Дубай?! Эмираты?! Я русский и не вижу смысла выпендриваться. Даже если кто‑то недоволен, что я выхожу под российским флагом, меня это не волнует. Еще раз — я русский, и у меня будет сложно забрать гражданство без какой‑либо причины», — заявил он в разговоре с корреспондентом Sport24.
Дебютный поединок Милохина состоится 16 февраля в Дубае на турнире Alpha Fight Series. Его соперником станет другой блогер — Аджмал Хан из Индии, который ранее уже проводил бои.
Милохин начал заниматься боями после переезда в ОАЭ в прошлом году. Эмиграции блогера предшествовала просьба Екатерины Мизулиной призвать его в армию. Глава Лиги безопасного интернета обвинила Милохина в «русофобских заявлениях», которые якобы «расстроили многих россиян».
В сентябре прошлого года Милохин говорил о желании выступать в ММА. «Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю», — сказал блогер в интервью Мадонне Мур на ютубе.