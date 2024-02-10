Путин лидирует в предвыборном рейтинге ВЦИОМ

8% опрошенных затруднились с ответом, по 2% респондентов выбрали прийти и испортить бюллетень либо не прийти на выборы вовсе. 62% решили точно прийти на избирательные участки, 14%, скорее всего, придут, еще 11% скорее или точно не проголосуют. 12% определяться ближе к датам.