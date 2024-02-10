Путин лидирует в предвыборном рейтинге ВЦИОМ

Владимир Путин занял первое место в электоральном рейтинге кандидатов в президенты РФ от ВЦИОМ. В опросе поучаствовали 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
Согласно результатам исследования, Путин набрал 75% голосов. Следом за ним идут Владислав Даванков («Новые люди») с 5%, Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 4% каждый.
8% опрошенных затруднились с ответом, по 2% респондентов выбрали прийти и испортить бюллетень либо не прийти на выборы вовсе. 62% решили точно прийти на избирательные участки, 14%, скорее всего, придут, еще 11% скорее или точно не проголосуют. 12% определяться ближе к датам.
Накануне ЦИК показал избирательный бюллетень для голосования на выборах президента с утвержденным текстом. Кандидатов в бюллетене разместили в алфавитном порядке. Всего напечатают более 113 млн штук.
Выборы президента РФ пройдут 15–17 марта.