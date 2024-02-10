Sony Music выкупила большую часть каталога Майкла Джексона за 600 млн долларов

Sony Music завершила сделку по приобретению половины изданных и нет записей Майкла Джексона, которая обошлась не менее чем в 600 млн долларов, сообщает Billboard. Стоимость всего каталога оценивается в 1,2 млрд.
Variety пишет, что сделка Sony Music стала крупнейшей на сегодняшний день среди активов одного музыкального исполнителя. Primary Wave Music продолжает владеть 10% акций издательских активов Джексона.
Каталог записанной музыки Джексона считается одним из самых прибыльных в истории: только его альбом «Thriller» 1982 года входит в число двух самых продаваемых за всю историю альбомов и стал первым альбомом, получившим 30-кратный платиновый статус.
22 января стартовали съемки байопика о Майкле Джексоне, который может получить название «Майкл». Официальный синопсис гласит, что лента представит зрителям захватывающий и честный портрет блестящего, но сложного человека, ставшего королем поп-музыки. Премьера запланирована на 18 апреля 2025 года.