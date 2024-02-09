Реквизит «Короны» продали на аукционе на общую сумму в 2 млн долларов

Реквизит со съемок сериала «Корона» продали на аукционе в Лондоне на общую сумму более чем в 2 млн долларов. Об этом сообщает Deadline.
Большая часть вырученных средств будет передана продюсерской компании сериала Left Bank для финансирования студенческих стажировок.
Самым дорогим лотом стал Jaguar, использованный для сцен с личным автомобилем принцессы Дианы. Его продали за 88 тыс. долларов.
Среди других экспонатов — копии двери на Даунинг-стрит, которую, по слухам, собирался купить Борис Джонсон, и коронационного кресла, единственная в мире копия золотой государственной кареты и модель похоронной процессии, сделанная студентами Национальной школы кино и телевидения (NFTS).
«Это фантастически подходящее завершение „Короны“ — увидеть, как реквизит и костюмы собрали такую феноменальную сумму денег для стипендии NFTS Left Bank Pictures на аукционе Bonhams. Еще приятнее было видеть, как модель похоронной процессии ушла за высокую сумму», — сказал гендиректор Left Bank Энди Харрис.