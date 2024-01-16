Борис Джонсон захотел купить копию двери из своей бывшей резиденции, созданную для сериала «Корона»

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон захотел приобрести копию двери из своей бывшей резиденции на Даунинг-стрит, созданную для сериала «Корона». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на газету The Sun.
Джонсон сделал ставку на аукционе, где продавалась дверь. Источник издания отметил, что не знает, зачем политику понадобилась дверь. «Это огромный предмет реквизита, так что никто не знает, куда Борис поставит ее, если победит», — отметил он.
По словам собеседника газеты, ставка Джонсона «заставила всех расхохотаться». Источник отметил, что, возможно, бывший премьер-министр «испытал ностальгию», когда увидел дверь, задействованную в первом сезоне «Короны».
«Команда, которая занимается продажами, пошутила, что он так хочет вернуться внутрь здания номер 10, что он покупает ее для своего дома», — отметил собеседник таблоида.
Реквизит из сериала «Корона» продает аукционный дом Bonhams. Торги состоятся 7 февраля. Эксперты оценивают копию двери с Даунинг-стрит, 10, в 20-30 тыс. фунтов стерлингов. Джонсон уже заявил, что готов заплатить 30 тыс. фунтов за нее.