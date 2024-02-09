Люди и драконы: Алексей Сальников рассказал о новом книжном сериале и любимых авторах

Российский писатель и автор «Петровых в гриппе» Алексей Сальников дал интервью изданию «Сноб», посвященное его новому проекту — книжному сериалу «Когната».
Его сюжет рассказывает о мире, очень похожем на реальный, только в нем, помимо людей, живут еще и драконы. Когда‑то они враждовали между собой, но потом их разделила пограничная зона — Зеркало. Однажды полицейскому Константину Константиновичу Константинову поручают доставить юную дракониху Когнату домой, на другую сторону.
По словам писателя, идею для истории он придумал 25 лет назад. «Пока писал, она слегка трансформировалась из назидательной притчи во вполне себе интересную историю с интуитивно понятным сеттингом», — рассказал он.
Сальников пошутил, что выбрал формат книжного сериала из зависти к Шамилю Шаукатовичу Идиатуллину: «Подумал: это как так? У него есть „Возвращение ‚Пионера‘“, а у меня нет ничего». На самом деле писателю просто предложили написать сериал, и он согласился.
«Мне нравятся всякие эксперименты с форматами: и антиутопии-то я писал, и в сборнике „Мир без Стругацких“ поучаствовал, а в рамках одного из проектов библиотеки им. Некрасова в составе организованной группы, по предварительному сговору написал шестую повесть Белкина. А теперь вот — сериал. Читать советую, поскольку, ну, вещица небольшая, можно предварительно ознакомиться. Проверить — зайдет, не зайдет. Там уже можно и книгу читать, где главный герой и его близкие описаны более подробно», — сказал он.
В интервью Сальников также рассказал, кого из современных авторов читает сегодня. «Особо ценю Романа Валерьевича Сенчина и Шамиля Шаукатовича Идиатуллина. Но вот из последних открытий, когда подумал: „Как здорово!“ — странная рекомендация. „Хозяйка Шварцвальда“ Уны Харт», — заключил он.