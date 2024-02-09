Люди и драконы: Алексей Сальников рассказал о новом книжном сериале и любимых авторах

«Мне нравятся всякие эксперименты с форматами: и антиутопии-то я писал, и в сборнике „Мир без Стругацких“ поучаствовал, а в рамках одного из проектов библиотеки им. Некрасова в составе организованной группы, по предварительному сговору написал шестую повесть Белкина. А теперь вот — сериал. Читать советую, поскольку, ну, вещица небольшая, можно предварительно ознакомиться. Проверить — зайдет, не зайдет. Там уже можно и книгу читать, где главный герой и его близкие описаны более подробно», — сказал он.