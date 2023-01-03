Автор «Петровых в гриппе» и «Оккульттрегера» Алексей Сальников назвал 5 лучших книг 2022-го

Российский писатель, автор романов «Петровы в гриппе и вокруг него» и «Оккульттрегер» Алексей Сальников назвал пять лучших, по его мнению, книг 2022 года. Список публикует екатеринбургское издание 66.ru — и дополняет его комментариями Сальникова. Передаем их с незначительными сокращениями.
«Любимая книга этого года. Из мужского ли шовинизма, из ощущения ли, что Роман — близкий по духу человек, но две повести под одной обложкой — лучшее, что было прочитано в двадцать втором году. Там нет ничего лишнего. Без натурализма и провокационных мерзостей, спокойно и рассудительно, отчасти с юмором и самоиронией, Сенчин в очередной раз исследует реальность современной России».
Анна Матвеева
«Каждые сто лет»
«У нас в Екатеринбурге есть Анна Матвеева — ее книга „Каждые сто лет“ оказалась в шорт-листе „Большой книги“. Конечно, чувствуется некая несправедливость в том, что ни одного из трех призовых мест этот роман не получил. Тоже, знаете ли, прекрасный текст, очень женственный (именно так). Не знаю, чего уж там не хватило жюри. Два промежутка времени, две женские судьбы в янтаре переломных эпох. Обстоятельный, но легко читающийся текст».
«А еще книга Веры Богдановой неплохо „выстрелила“. Роман получился и поколенческим, и вневременным, поскольку все же о любви говорит, что, как всегда, непросто. Знаете, недолюбливаю так называемое мастерство. Если с кино сравнивать, то простят меня любители Смоктуновского, но вот видишь его портрет на превью к фильму и понимаешь, что сейчас будешь смотреть не фильм, а актерское мастерство. Такое и с книгами бывает. Вера Богданова не вызывает этого ощущения».
Ислам Ханипаев
«Типа я»
«История про выдуманного друга, про чувство сиротства очень зашла, потому что при всем при этом очень смешная местами до такой степени, что можно даже расхохотаться. В этом году у Ислама вышли еще несколько книг, но их боюсь читать, боясь разочарования. А вот „Типа я“ рекомендую, <…> тем более текст небольшой, можно с легкостью справиться за вечер».
Михаил Турбин
«Выше ноги от земли»
«Второе место премии „Лицей“, но не это главное. Трогательная, серьезная и даже страшная история, отчасти детектив, отчасти мистический триллер. Читается очень легко, написано убедительно. Да и просто интересная книга, которая, что в наше время главное, с хорошим концом».
«Оккульттрегер» Сальникова — его последняя к текущему моменту крупная литературная работа — вышел в начале июня 2022 года. Предлагаем прочесть рецензию на роман, написанную редактором отдела «Мозг» «Афиши Daily» Егором Михайловым.