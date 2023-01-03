Автор «Петровых в гриппе» и «Оккульттрегера» Алексей Сальников назвал 5 лучших книг 2022-го

«А еще книга Веры Богдановой неплохо „выстрелила“. Роман получился и поколенческим, и вневременным, поскольку все же о любви говорит, что, как всегда, непросто. Знаете, недолюбливаю так называемое мастерство. Если с кино сравнивать, то простят меня любители Смоктуновского, но вот видишь его портрет на превью к фильму и понимаешь, что сейчас будешь смотреть не фильм, а актерское мастерство. Такое и с книгами бывает. Вера Богданова не вызывает этого ощущения».