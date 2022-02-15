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Геральт и Йеннифер: в каких персонажей видеоигр влюблены россияне

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:13

Платформа Skillbox и аналитическое агентство ResearchMe провели исследование ко Дню святого Валентина и выяснили, в каких персонажей игр влюблены россияне.

В опросе приняли участие более 1200 респондентов по всей России в возрасте от 16 до 55 лет. Абсолютным лидером по привлекательности для мужчин оказалась Йеннифер из «Ведьмака». За нее проголосовали 29% респондентов, при этом только 11% завели бы с ней отношения.

Второе место заняла Лара Крофт из Tomb Raider (27%), с ней хотели бы встречаться 21% мужчин. На третьей позиции оказалась Трисс Меригольд из «Ведьмака» (19%). Мужчины также отдали свои голоса за Соню Блейд из серии игр Mortal Kombat (12%), Рейн из BloodRayne (11%) и Фрейю из God of War (11%). Леди Демитреску из Resident Evil Village выделили лишь 3% респондентов.

Для женщин самым привлекательным персонажем стал Геральт из «Ведьмака». За него проголосовали 22% опрошенных, а 15% хотели бы завести с ним отношения. На втором месте находится Шепард из Mass Effect (17%), а на третьем — Капитан Америка из Marvel. Данте из серии игр Devil May Cry и Джоэл из «Одних из нас» получили по 14% голосов, а Джонни Сильверхенда из Cyberpunk 2077, которого сыграл Киану Ривз, выбрали всего 9%.

Skillbox и ResearchMe также узнали у россиян о важности романтической линии сюжета, распространенных гендерных стереотипах в гейминге, а кроме того, попросили назвать любимую игру.

Самым популярным тайтлом среди мужчин стал «Ведьмак» (21%), а среди женщин — серия The Sims (20%). Доли респондентов обоих полов далее распределились следующим образом: World of Tanks — 14%, GTA — 11%, а Minecraft — 9%.

Отвечая на вопрос, важна ли любовная линия сюжета в игре, четверть опрошенных признались, что для них ценнее отношения в реальной жизни. Там не менее 35% мужчин и женщин с удовольствием проходят романтические ветки сюжета.

Исследование также показало, что 47% девушек-геймеров в возрасте от 16 до 24 лет сталкивались с гендерными стереотипами, а конкретно с мнением, что они не умеют или плохо играют в видеоигры. Мужчины выделили несколько аспектов в опросе о женском гейминге в порядке убывания популярности ответов. Среди них — геймеры обоих полов играют одинаково, девушки привносят в игры миролюбивый настрой и креативные решения, подвержены эмоциям и подводят в критический момент, требуют особого внимания и поблажек, плохо играют.

«Сегодня игровая индустрия становится намного дружелюбнее к женской аудитории геймеров, которая показала значительный прирост в важный для отрасли пандемийный год. Если раньше разработчики делали упор на объективацию женских персонажей и их прикладную функциональность, то сегодня мы наблюдаем новые тренды. Так, роли протагонистов все чаще достаются отважным героиням. А их внешность становится более естественной, человечной и даже маскулинной, как в случае с Элой из Horizon Forbidden West и Фреей из God of War: Ragnarok», — рассказал руководитель направления «Игры» в Skillbox Денис Татьянкин.

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