Киллиан Мерфи получил главную роль в адаптации бестселлера о директоре коррекционной школы

«Стив» покажет 24 часа из жизни директора коррекционной школы, который изо всех сил пытается совладать с учащимися и побороть свои усугубляющиеся психологические проблемы. Автор оригинала выступил сценаристом картины, а Тим Милантс, известный по работе над несколькими сериями «Легиона» и «Острых козырьков», — режиссером.