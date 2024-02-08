Киллиан Мерфи получил главную роль в адаптации бестселлера о директоре коррекционной школы

Киллиан Мерфи сыграет главную роль в фильме «Стив», который сам же и спродюсирует. Лента выйдет на Netflix, сообщает Deadline.
Адаптацией романа Макса Портера «Shy» займется продюсерская компания Big Things Films, которую Мерфи запустил вместе с давним своим соавтором Аланом Молони. Съемки фильма намечены на весну 2024 года.
«Стив» покажет 24 часа из жизни директора коррекционной школы, который изо всех сил пытается совладать с учащимися и побороть свои усугубляющиеся психологические проблемы. Автор оригинала выступил сценаристом картины, а Тим Милантс, известный по работе над несколькими сериями «Легиона» и «Острых козырьков», — режиссером.
Ранее Мерфи и писатель Портер вместе работали над сценической адаптацией и короткометражкой по двум произведениям последнего.
15 февраля, на открытии Берлинского кинофестиваля покажут премьеру исторической драмы «Маленькие вещи вроде этих» («Small Things Like These») с Мерфи в главной роли. Режиссером фильма выступил Милантс, который снимет «Стива».