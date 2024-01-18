Историческая драма с Киллианом Мерфи откроет Берлинский кинофестиваль

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55
Фото: кадр из фильма «Вечеринка»

Историческая драма «Маленькие вещи вроде этих» («Small Things Like These»), в которой главную роль сыграл Киллиан Мерфи, откроет Берлинский кинофестиваль. Там же 15 февраля состоится премьера, пишет Variety.

Фильм Тима Милантса, снятый по сценарию Энды Уолш, «раскроет правду об Ирландии» и «ужасающих приютах, которыми управляли римско-католические учреждения с 1820-х по 1996 год для мнимого исправления „падших молодых женщин“». Лента основана на одноименном романе Клэр Киган, вышедшем в 2021 году.

Мерфи сыграл преданного отца и торговца углем Билла Ферлонга, который во время Рождества 1985 года «открывает поразительные тайны, хранимые монастырем в его городе, а также ряд шокирующих истин о самом себе». В картине также снялись Киран Хайндс («Доводы рассудка», «Игра престолов»), Эмили Уотсон («Рассекая волны», «Чернобыль»), Эйлин Уолш и Мишель Фэрли.

«Тим Милантс рассказывает историю немногословного человека с широко открытыми глазами, ясного, как небо Ирландии. В [книге] „The Quiet Girl“ мы уже почувствовали умение Клэр Киган изображать маленьких, на первый взгляд простых персонажей и делать их незабываемыми; здесь ее деликатное, богатое и в то же время простое письмо находит прекрасного интерпретатора в лице Киллиана Мерфи», — говорится в заявлении художественного руководителя Берлинале Карло Шатриан.

Картину разработала кинокомпания Бена Аффлека и Мэтта Деймона Artists Equity. Мерфи сам выступил продюсером проекта.

Книга «Маленькие вещи вроде этих» вошла в шорт-лист Букеровской премии, а также выиграла премию Оруэлла за политическое сочинение.

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