Историческая драма с Киллианом Мерфи откроет Берлинский кинофестиваль

«Тим Милантс рассказывает историю немногословного человека с широко открытыми глазами, ясного, как небо Ирландии. В [книге] „The Quiet Girl“ мы уже почувствовали умение Клэр Киган изображать маленьких, на первый взгляд простых персонажей и делать их незабываемыми; здесь ее деликатное, богатое и в то же время простое письмо находит прекрасного интерпретатора в лице Киллиана Мерфи», — говорится в заявлении художественного руководителя Берлинале Карло Шатриан.