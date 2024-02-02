Нолан: «Успех „Оппенгеймера“ говорит о новом ландшафте кино, который приходит на смену франшизам»

На недавнем подкасте «Countdown to the BAFTAs» Кристофер Нолан поделился мыслями относительно оглушительного успеха своей последней работы «Оппенгеймер». Картина собрала в мировом прокате 958 млн долларов и стала самым кассовым байопиком в истории.
«У многих есть тенденция нелестно отзываться о киноиндустрии. Правда, все время, что я снимаю кино, я слышу прогнозы о смерти кинотеатров. Сейчас, когда меня спрашивают о том, в каком состоянии, на мой взгляд, находится индустрия, я не знаю, что ответить. Мы только что выпустили трехчасовой фильм категории R о квантовой физике, и он заработал почти миллиард долларов. В смысле? Конечно же, после этого мы видим, что аудитория есть и ей хочется увидеть что‑то новое», — сказал режиссер.
«Успех „Оппенгеймера“ определенно говорит о новом ландшафте киноиндустрии, который приходит на смену франшизам. И это вдохновляет. Это должно дать студиям понять, что люди хотят чего‑то, чего они еще не видели», — добавил он.
Слова постановщика действительно можно подтвердить цифрами. Вместе с «Барби», которую можно с натяжкой назвать авторским кино, «Оппенгеймер» стал одним из самых кассовых фильмов 2023 года. В это же время супергеройское кино вроде «Капитана Марвел-2», «Флэша» и «Человека-муравья и Осы» с треском провалилось в прокате.
Биографическая драма о создателе атомной бомбы на церемонии «Золотого глобуса» выиграла пять статуэток, а также получила восемь наград премии «Выбор критиков». Картина также стала лидером по количеству номинаций на «Оскар», попав в 13 категорий премии.