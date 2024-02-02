Нолан: «Успех „Оппенгеймера“ говорит о новом ландшафте кино, который приходит на смену франшизам»

«У многих есть тенденция нелестно отзываться о киноиндустрии. Правда, все время, что я снимаю кино, я слышу прогнозы о смерти кинотеатров. Сейчас, когда меня спрашивают о том, в каком состоянии, на мой взгляд, находится индустрия, я не знаю, что ответить. Мы только что выпустили трехчасовой фильм категории R о квантовой физике, и он заработал почти миллиард долларов. В смысле? Конечно же, после этого мы видим, что аудитория есть и ей хочется увидеть что‑то новое», — сказал режиссер.