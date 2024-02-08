Кастинг-директорам впервые вручат награды на «Оскаре»

Обсуждения вокруг введения новой категории начались после выхода в 2012 году документального фильма «Кастинг», в котором подчеркивалась важность работы кастинг-директоров и предлагалось признать их Американской киноакадемией. Вскоре после этого, в июле 2013 года, Академия создала отделение менеджеров по подбору актеров.