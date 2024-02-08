Кастинг-директорам впервые вручат награды на «Оскаре»

На церемонии вручения «Оскара» наградят директоров по кастингу, о чем давно просили представители индустрии. Номинацию введут не на ближайшей премии, а в 2026 году, сообщает IndieWire.
Обсуждения вокруг введения новой категории начались после выхода в 2012 году документального фильма «Кастинг», в котором подчеркивалась важность работы кастинг-директоров и предлагалось признать их Американской киноакадемией. Вскоре после этого, в июле 2013 года, Академия создала отделение менеджеров по подбору актеров.
Правила допуска и голосования за первую награду объявят в апреле 2025 года вместе с общими правилами 98-й премии «Оскар». В последний раз новая номинация появлялась в 2001 году — «Лучший анимационный полнометражный фильм».