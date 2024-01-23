Мартин Скорсезе обошел Стивена Спилберга, став самым номинированным на «Оскар» работающим режиссером

Мартин Скорсезе стал тем самым ныне живущим режиссером, получившим наибольшее количество номинаций на «Оскар». Фильм «Убийцы цветочной луны» принес постановщику десятую номинацию в карьере.
Скорсезе номинирован в категории «Лучший режиссер», а его картина поборется за статуэтку за лучший фильм. Американский режиссер итальянского происхождения обогнал Стивена Спилберга, у которого за всю карьеру было только девять номинаций.
Впервые Скорсезе попал в гонку «Оскара» вместе с фильмом «Бешеный бык» 1980 года. Единственный раз, когда он забирал статуэтку за звание лучшего режиссера, был с фильмом «Отступники» 2006 года. Среди других его недавних номинаций — «Ирландец», «Волк с Уолл-стрит» и «Хьюго».
Скорсезе попал в список номинантов на «Лучшего режиссера» вместе с Жюстин Трие («Анатомия падения»), Кристофером Ноланом («Оппенгеймер»), Джонатаном Глейзером («Зона интересов») и Йоргосом Лантимосом («Бедные-несчастные»).
Среди других действующих режиссеров, получавших немало номинаций на «Оскар», выделяются Вуди Аллен (семь), Фрэнсис Форд Коппола, Клинт Иствуд и Питер Вейр (по четыре у каждого).