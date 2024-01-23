Мартин Скорсезе обошел Стивена Спилберга, став самым номинированным на «Оскар» работающим режиссером

Рустам Абдуллин
Вчера в 23:30
Фото: Montclair Film/Flickr

Мартин Скорсезе стал тем самым ныне живущим режиссером, получившим наибольшее количество номинаций на «Оскар». Фильм «Убийцы цветочной луны» принес постановщику десятую номинацию в карьере.

Скорсезе номинирован в категории «Лучший режиссер», а его картина поборется за статуэтку за лучший фильм. Американский режиссер итальянского происхождения обогнал Стивена Спилберга, у которого за всю карьеру было только девять номинаций.

Впервые Скорсезе попал в гонку «Оскара» вместе с фильмом «Бешеный бык» 1980 года. Единственный раз, когда он забирал статуэтку за звание лучшего режиссера, был с фильмом «Отступники» 2006 года. Среди других его недавних номинаций — «Ирландец», «Волк с Уолл-стрит» и «Хьюго».

Скорсезе попал в список номинантов на «Лучшего режиссера» вместе с Жюстин Трие («Анатомия падения»), Кристофером Ноланом («Оппенгеймер»), Джонатаном Глейзером («Зона интересов») и Йоргосом Лантимосом («Бедные-несчастные»).

Среди других действующих режиссеров, получавших немало номинаций на «Оскар», выделяются Вуди Аллен (семь), Фрэнсис Форд Коппола, Клинт Иствуд и Питер Вейр (по четыре у каждого).

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