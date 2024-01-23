Мартин Скорсезе обошел Стивена Спилберга, став самым номинированным на «Оскар» работающим режиссером

Впервые Скорсезе попал в гонку «Оскара» вместе с фильмом «Бешеный бык» 1980 года. Единственный раз, когда он забирал статуэтку за звание лучшего режиссера, был с фильмом «Отступники» 2006 года. Среди других его недавних номинаций — «Ирландец», «Волк с Уолл-стрит» и «Хьюго».