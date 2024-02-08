«Мегафон» поднял цены на тарифы, но перед этим спросил об этом абонентов

В «Мегафоне» объяснили ситуацию тем, что подготовили персональные предложения для различных групп абонентов. «Тем, например, кто имеет склонность потреблять больше гигабайтов в месяц, мы предложили дополнительный пакет мобильного интернета, тем, кто может тратить больше минут на телефонные звонки, — расширенные лимиты голосовой связи. Все такие предложения мы делаем с существенным дисконтом по отношению к актуальной рыночной стоимости аналогичных услуг», — рассказали там.