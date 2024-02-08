«Мегафон» поднял цены на тарифы, но перед этим спросил об этом абонентов

«Мегафон» увеличил пакет услуг и повысил цены на связь, хотя клиенты могли отказаться от этого. Сообщение об изменениях было отправлено всем абонентам, которых это коснулось, а также дублировалось в личном кабинете, сообщают «Ведомости».
Представитель «Мегафона» подтвердил, что от изменений можно было отказаться. Для отказа нужно было заблаговременно выбрать такую опцию на сайте оператора.
«Если тариф вам не подойдет, от него можно отказаться до 17 января по команде на сайте», — говорилось в конце сообщения, полученного одним из абонентов в конце декабря.
Некоторые клиенты не заметили предупреждение, поэтому им подняли стоимость услуг, другие отметили, что ничего не получали. Они пригрозили обращением в Роспотребнадзор или переходом к другим операторам.
В «Мегафоне» объяснили ситуацию тем, что подготовили персональные предложения для различных групп абонентов. «Тем, например, кто имеет склонность потреблять больше гигабайтов в месяц, мы предложили дополнительный пакет мобильного интернета, тем, кто может тратить больше минут на телефонные звонки, — расширенные лимиты голосовой связи. Все такие предложения мы делаем с существенным дисконтом по отношению к актуальной рыночной стоимости аналогичных услуг», — рассказали там.
В сентябре 2023-го Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Мегафона» из‑за необоснованного повышения тарифов на услуги связи. По данным регулятора, оператор повысил услуги на тарифы связи для более чем 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%.