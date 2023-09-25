ФАС завела дело на «Мегафон» из‑за необоснованного повышения тарифов

В ФАС отметили, что, в свою очередь, данные финансовой отчетности ПАО «Мегафон» «свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли». В связи с этим служба пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов нет и действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей.