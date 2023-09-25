ФАС завела дело на «Мегафон» из‑за необоснованного повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Мегафона» из‑за необоснованного повышения тарифов на услуги связи. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ФАС, оператор повысил услуги на тарифы связи для более чем 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%. Он обосновал это ростом затрат.
В службе подчеркнули, что в 2022 году началось расследование повышения тарифов несколькими мобильными операторами. По результатам анализа рост тарифов Tele2 и «Билайн» признали обоснованным — операторы предоставили данные, подтверждающие рост затрат на сеть.
В ФАС отметили, что, в свою очередь, данные финансовой отчетности ПАО «Мегафон» «свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли». В связи с этим служба пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов нет и действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей.
Ранее ФАС потребовала от МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Четыре перечисленных оператора получили предупреждения о прекращении подобных действий. На это у них есть один месяц, в противном случае ФАС возбудит против компаний дела о нарушении закона «О защите конкуренции».