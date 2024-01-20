В Британии выставили на аукцион вставную челюсть Черчилля

Аукционный дом The Cotswold Auction анонсировал аукцион на вставную челюсть премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на представителей аукицонной компании.
Эту челюсть британский лидер носил во время произнесения речи «Мы будем сражаться на пляжах» в 1940 году во время Второй мировой войны уже через месяц после вступления в должность. В выступлении Черчилль должен был сообщить о капитуляции Бельгии, предупредить парламент и страну о возможном поражении Франции и вторжении Германии в Англию, а также выразить уверенность в силе британского оружия. Речь считается одним из лучших примеров ораторского искусства политика.
Сотрудники аукциона оценили протез в золотой оправе в сумму от 5000 до 8000 фунтов, однако эксперты ожидают, что финальное предложение окажется значительно выше. В 2010 году этот артефакт был продан за 15,2 тыс. фунтов.
«Зубы Черчилля, наверное, самый необычный экспонат, который мы когда‑либо выставляли на продажу», — комментирует будущий аукцион директор The Cotswold Auction Лиз Пул.
Уникальные протезы были изготовлены специально для Черчилля и должны были помочь ему преодолеть развившуюся в детстве дикцию. Предполагается, что для него было изготовлено до четырех комплектов зубов, и с одним из них политик был похоронен.
Еще один комплект был передан в музей Королевского колледжа хирургов в Лондоне. Там протез назвали «важнейшим физическим и психологическим инструментом» для Черчилля.
«Он позволял ему эффективно говорить — жизненно важный атрибут для любого политика, и особенно для того, чьи ораторские способности были столь важны для его успеха. На протяжении всей своей взрослой жизни Черчилля преследовал страх потерять способность говорить», — говорится в их сообщении.
Вместе с челюстью аукцион представит потенциальным владельцам микрофон, с которым Черчилль вышел в радиоэфир и объявил окончание Второй мировой войны. Прибор также оценивают в 5000–8000 фунтов.