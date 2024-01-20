В Британии выставили на аукцион вставную челюсть Черчилля

Эту челюсть британский лидер носил во время произнесения речи «Мы будем сражаться на пляжах» в 1940 году во время Второй мировой войны уже через месяц после вступления в должность. В выступлении Черчилль должен был сообщить о капитуляции Бельгии, предупредить парламент и страну о возможном поражении Франции и вторжении Германии в Англию, а также выразить уверенность в силе британского оружия. Речь считается одним из лучших примеров ораторского искусства политика.