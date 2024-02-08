«Выбор за вас уже сделан»: в Воронеже студентов принуждают использовать ДЭГ на выборах президента

Студентов Воронежского государственного аграрного университета принуждают воспользоваться системой дистанционного электронного голосования на выборах президента, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Письмо с таким требованием учащимся разослало руководство вуза. Согласно ему, в голосовании обязаны принять участие все студенты университета. «В течение дня нужно сообщить о выбранном способе голосования. Впрочем, выбор за вас уже сделан», — написано в требовании.
Те, кто прописан в Воронежской области, должны будут проголосовать через систему ДЭГ, а учащимся из других регионов придется воспользоваться «Мобильным избирателем», который позволяет проголосовать не по месту регистрации.
Подтверждение участия, включая свои данные и скриншоты о факте голосования, студентам нужно будет отправить кураторам и руководителям выпускных квалификационных работ. Затем информацию добавят в таблицу, которую составят по требованию руководства вуза.
По данным, озвученным Эллой Памфиловой, в онлайн-голосовании через ДЭГ на выборах зарегистрировали уже 1,4 млн человек, а через «Мобильный избиратель» — 430 тыс.
Выборы президента России состоятся 15–17 марта. На них зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Из предвыборной гонки по собственному желанию вышли Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Рада Русских, Анатолий Баташев и Ирина Свиридова. Часть из них заявила о поддержке Владимира Путина.
Единственному потенциальному кандидату, который открыто выступал за завершение спецоперации и возвращение всех мобилизованных домой, Борису Надеждину отказали в регистрации.