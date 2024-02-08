«Выбор за вас уже сделан»: в Воронеже студентов принуждают использовать ДЭГ на выборах президента

Письмо с таким требованием учащимся разослало руководство вуза. Согласно ему, в голосовании обязаны принять участие все студенты университета. «В течение дня нужно сообщить о выбранном способе голосования. Впрочем, выбор за вас уже сделан», — написано в требовании.